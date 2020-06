Un accident a provoqué un long bouchon sur l'A7

C'est malheureusement devenu à nouveau récurrent depuis la fin du confinement, les embouteillages refont progressivement leur apparition au Luxembourg, ces derniers jours. Et le nord du pays n'est pas épargné, non plus. Un Mobile Reporter nous a signalé la présence d'un bouchon, ce jeudi 18 juin 2020, sur l'autoroute A7.

«Je suis bloqué depuis au moins 45 minutes entre Ettelbruck et Schieren», nous a précisé par téléphone, André, vers 18h20. «Il y a au moins trois ou quatre km de bouchons». Des chiffres confirmés sur le site Internet de l'Automobile Club Luxembourg (ACL) qui signalait dans le même temps qu'un accident venait d'être dégagé dans la zone.

«Je viens de passer devant le radar fixe de Schieren et je peux vous assurer qu'à la vitesse de 10 km/heure, on ne risque pas de se faire flasher», a ironisé André, dépité de se retrouver de plus en plus régulièrement dans ce type de circulation.

(fl/L'essentiel )