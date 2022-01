La poursuite se finit contre un arbre, 4 blessés

Ils ont échappé à la police française, mais pas à l'arbre luxembourgeois. Une voiture transportant cinq personnes a percuté un arbre route de Longwy à Rodange, vers 2h40 dans la nuit de mardi à mercredi, indique la police luxembourgeoise.

En prenant leurs informations, les policiers grands-ducaux se sont rendu compte que leurs collègues français avaient déjà pris la voiture en chasse, mais s'étaient arrêtés au niveau de la frontière. La voiture en fuite a ensuite dérapé dans un virage, franchi une barrière avant de finir contre un arbre.

Là, des témoins ont vu trois personnes prendre la fuite en direction d'une station-service, laissant en plan leurs acolytes blessés. Les policiers les ont vite retrouvés, contrôlés et ramenés sur les lieux de l'accident. Les protagonistes ont raconté diverses versions des faits, ont présenté de fausses identités et, pour plusieurs d'entre eux, étaient sous l'emprise de l'alcool. Le parquet a été informé et a ordonné la confiscation de la voiture, ou du moins de ce qu'il en reste, et l'identification des suspects.

Deux des cinq personnes à bord ont été conduites à l'hôpital avec de graves blessures, deux autres ont été plus légèrement touchées. Et pour couronner le tout, les agents ont trouvé de la drogue sur un des cinq passagers.

