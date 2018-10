À vélo, une maman, ses enfants et une poussette

Une scène pour le moins cocasse a été photographiée cet après-midi au Luxembourg. Sur un seul et même vélo qui roulait au Kircherg vers 13h45, une dame est parvenue à y faire monter deux enfants et une poussette tout en tenant de sa main droite son sac à main.

Olga Jeczmyk a réalisé cette photo avant de la poster dans une de ses «stories» Instagram. «J'aurais pu écrire en commentaire sous forme de légende "un voyage pratique avec maman"», nous a-t-elle indiqué en rigolant encore de cette scène assez étonnante.

À y regarder de plus près, on peut effectivement souligner l'habilité de cette dame capable de maintenir à l'arrière de son vélo un plus petit enfant alors que le plus grand se trouve sur son guidon tout en tenant la poussette qui se trouve dans un bac fixé à l'avant.

(fl/L'essentiel)