Les champions des pronos de l'Euro ont reçu leurs lots

Dans le garage Volkswagen du groupe Losch, à Bereldange, Noël Dos Santos avait le sourire. Il a reçu une Golf GTI, qu'il pourra garder deux ans. «La voiture me plaît bien, c'est un très beau modèle», s'enthousiasme le jeune père de famille. C'est en remportant le concours de pronostics de «L'essentiel» pendant le championnat d'Europe de football qu'il a obtenu son nouveau modèle. «À partir des quarts, j'étais dans le top 10. Puis cela s'est joué sur la demi-finale Angleterre-Danemark, où j'ai bien pronostiqué le match nul», se souvient-il.

Christian Godenir, 2e au classement. repart de chez Globus Baumarkt à Bettembourg avec un barbecue et un salon de jardin. «Un truc pour gagner? Jouer de manière ''cool'' et la réussite arrive toute seule». «On espère qu'il va bien en profiter», ajoute le directeur Mark Schell. «C'est le top pour cet été et tout est encore disponible dans notre magasin».

«De belles plantades»

Le père d'Éric Hansen est venu chez Saturn chercher la télé 65'' 4K Sony et la barre de son JBL BAR 2.1 que son fils a remportées. Les pronos de «L'essentiel», c'est une histoire de famille pour ces fans d'Anderlecht, puisque la maman est restée longtemps dans les dix premiers du classement. «Ça va vite, on peut perdre sa place en un match. Il faut bien rester concentré à partir des quarts de finale, où tout peut changer», conseille-t-il.

Elvis Magini et les gagnants de la 4e à la 10e place, ont remporté un bon d'achat de 250 euros chez Freelander's. Il se réjouit d'avoir «tout bien anticipé à partir des demi-finales», et se souvient aussi de «belles plantades». Bravo à nos champions, et merci à tous les participants!

(L'essentiel)