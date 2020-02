La cavalcade est haute en couleur à Diekirch

Dans la grisaille et le froid, le cortège de la cavalcade de Diekirch a déployé ses deux kilomètres de couleurs au cœur de la ville de la Nordstadt ce dimanche. Les milliers de festivaliers avaient mis leur petite laine sous leurs costumes. La cavalcade de Diekirch ouvre chaque année avec un bel enthousiasme le bal des cavalcades dans le pays.

Et cette année est spéciale: la vénérable cavalcade de Diekirch fête ses 150 ans. Techniquement elle n'en est qu'à sa 41e édition, mais le tout premier cortège carnavalesque avait été organisé à Diekirch en 1870. Ce dimanche, comme de coutume, le familles sont nombreuses. Comme Laora, 31 ans qui a mis son costume de Wonder Woman pour emmener ses enfants. «Ils adorent!». Les petits massés derrière les barrières qui regarde émerveillés les groupes de danse du cortège sont tous munis de sacs qu'ils rempliront de bonbons. Les carnavaliers ont six tonnes de sucreries à jeter du haut de leurs chars.

Des curés dansent avec des pokémon

La jeunesse du nord et d'ailleurs est venue par grappes entières. «On a loué un bus pour venir tous ensemble, sourit Tiago, 29 ans, déguisé en petit chien. On fait ça chaque année et quand on se retrouve on découvre les déguisements les uns des autres». Plus loin un groupe d'une vingtaine d'animateurs de colonies de vacances en week-end sont déguisés en animaux de la ferme. «Chaque année on choisit un thème. Celui-ci est tiré d'une chanson luxembourgeoise qu'on a écouté en boucle».

De la musique du pays à fond la sono, il y en a eu à écouter. L'ambiance est bon enfant. La bière a coulé à flot. Les carnavalier ont rivalisé d'imagination pour trouver des thèmes pour leurs chars qui écornaient l'actualité. De jeunes ecclésiastiques défroqués se sont lancés dans des danse effréné avec des pokémon.

(Séverine Goffin/L'essentiel)