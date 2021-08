«Tourisme de l'asile», Wiseler forcé de s'expliquer

«Il n'est pas concevable de créer un tourisme de l'asile». La phrase du président du CSV, Claude Wiseler, au sujet de la crise afghane vendredi sur RTL, lui a valu ce week-end une salve de critiques. Sur la scène politique et au-delà. Des mots «sortis de leur contexte» et «détournés» avec «mauvaise foi», se défendait-il dimanche auprès de L'essentiel.

«Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut mettre en place une politique européenne concernant les personnes qui ont été déboutées de leur demande d'asile dans les derniers mois. (...) Les renvoyer est inimaginable», martelait-il. Avant d'ajouter: «Si un pays décide d'accorder une permission directe de rester, qu'un autre choisit de rouvrir les dossiers ou qu'un autre ne leur accorde pas de statut, cela va obliger ces personnes, dans une situation déjà extrêmement pénible, à se déplacer de pays en pays».

«Une solution européenne»

Une position que Claude Wiseler qualifie de «très positive. C'est la même que le gouvernement. M. Asselborn (NDLR: ministre des Affaires étrangères) cherche la même chose: une solution européenne pour que les gens déjà déboutés puissent rester dans des conditions correctes».

Polémique et connotée, l'expression «tourisme de l'asile» avait été employée dans un tout autre contexte en 2012, par Nicolas Schmit (LSAP), alors ministre de l'Immigration suite à des arrivées nombreuses de personnes en provenance des Balkans.

Dans un tweet dimanche soir, Claude Wiseler a précisé: «Il est de notre devoir d'accueillir tous les Afghans qui nous ont aidés et ont travaillé avec nous. Il est de notre devoir moral d'aider les Afghans dont la vie est en danger en raison de leur engagement pour les Droits de l'Homme».

L'accueil des réfugiés afghans, les relations avec les talibans ou encore la menace terroriste étaient vendredi au cœur d'une commission parlementaire. Alors que la Commission européenne propose de réinstaller 30 000 personnes d'Afghanistan en Europe, Jean Asselborn a regretté que trop peu de pays y soient favorables.

Ons Pflicht ass et all Afghanen opzehuelen déi ons gehollef hunn, mat ons geschaff hunn. An ons moralesch Pflicht ass et och fir deenen Afghanen ze hëllefen deenen hiert Liewen gefährdet ass wéingst hierem Engagement fir Mënscherechter - och an deem mir se an der EU ophuelen