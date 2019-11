Ils se lancent le défi de créer un jeu vidéo en 48 heures

C'est au Technoport de Belval, premier incubateur du Luxembourg, que treize passionnés de jeux vidéos se sont donné rendez-vous pour cette première édition de la Belval Game Jam. Un projet totalement immersif réalisé dans un environnement de travail disposant de matelas, de douches et d'ordinateurs bien sûr.

Pour Sébastien Gaumin et Francesco Cascio, organisateurs de l’événement et membres de l’association étudiante CCSA (Conscious and Cultural Student Association) et le Lycée des arts et métiers, les règles de la «Game Jam» sont simples: divisés en deux équipes, les participants ont 48 heures pour créer leur jeu vidéo autour du thème de Léonard de Vinci.

Un «partage social et de connaissances»

«La Belval Game Jam, ce n'est pas seulement un espace de création mais aussi d'apprentissage avec des workshops et des coachings», expliquent Sébastien et Francesco. Pour Kamelia, développeuse de jeux vidéos tout droit venue d'Iran, c'est l'opportunité de partager son savoir et son expérience de «gameuse». «Je m'intéresse beaucoup à l'effet positif que peuvent avoir les jeux vidéos sur des personnes souffrant de pathologies comme les troubles de la mémoire, la concentration ou encore la dépression».

Assis devant leurs écrans autour d'une table, les participants, amusés et concentrés à la fois, se prêtent au jeu: «J'ai très peu dormi», déclare Maxime, grand habitué des «Game Jams». «Travailler avec des gens qui partagent la même passion que soi, c'est très motivant. Ce qui me plaît, c'est que c'est à la fois un partage social mais aussi de connaissances».

À l'issue de ces 48 heures de travail intensif, les deux équipes présenteront leurs œuvres dans le but de le rendre accessible au grand public. «J'ai une petite appréhension mais je suis super excitée de voir le résultat», se réjouit Ana, complètement confiante en son équipe.

(sl/L'essentiel)