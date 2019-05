300 moutons ont investi le Plateau de Kirchberg

Comme lors des deux étés précédents, des moutons se trouvent ce vendredi matin dans les espaces verts du Plateau du Kirchberg, un quartier situé au nord-est de Luxembourg-Ville. Cette opération est menée dans le cadre d'un pâturage itinérant.

Ainsi, le troupeau, qui se compose de quelques 300 bêtes, est parti du Kuebebierg. Le troupeau s’est déplacé en direction du bassin de rétention du Bricherhof. Ce vendredi après-midi, les moutons vont poursuivre leur cortège à travers le quartier résidentiel Grünewald pour arriver au Parc Klosegrënnchen, où ils resteront jusqu’au 8 mai.

Refuge pour les plantes menacées

«Le pâturage itinérant est une forme de gestion extensive des pelouses maigres, explique le fonds d'urbanisation et d'aménagement du Plateau de Kirchberg, qui travaille avec la bergerie SchäfereiWeber, le Musée national d’histoire naturelle, l’Administration de la nature et des forêts et l’Administration des ponts et chaussées. Sous la surveillance d’un berger professionnel, les moutons effectuent deux passages annuels au Kirchberg. Le pâturage itinérant constitue un entretien écologique et contribue à la protection du patrimoine naturel et la conservation de la biodiversité».

À noter que le parc Klosegrënnchen constitue aujourd'hui un refuge pour les plantes menacées. Une pelouse maigre semi-naturelle s’est ainsi développée dans les dunes du parc et accueille de nombreuses espèces de plantes rares indigènes. «Le bon développement et la sauvegarde de ce refuge pour les plantes menacées repose sur une gestion extensive dont une des formes envisageables est le pâturage ovin, note le Fonds Kirchberg. Mieux adapté à la topographie du site et à la présence de jeunes pousses d’arbres, le pâturage ovin est moins exigent en ressources qu’une gestion mécanique qui a été pratiquée sur le site ces dernières années».

