Le défilé a parcouru et survolé la capitale

L'avenue de la Liberté, au cœur de Luxembourg-ville, a été sillonnée ce samedi midi par le traditionnel défilé militaire et non militaire de la fête nationale. Elle a été sillonnée mais aussi... survolée, puisqu'un défilé aérien avec hélicoptères et avions était prévu. L'Airbus A400M de l'armée allemande y prenait d'ailleurs aussi part.

Le couple grand-ducal confortablement installé en tribune, au niveau de l'ancien siège de l'Arbed en compagnie des officiels, le défilé pouvait commencer sur les coups de midi sous les yeux d'une foule qui s'est massée le long du parcours pour ne pas en perdre une miette. Plusieurs détachement de l'armée, en service et anciens combattants, de la police, des gardiens de prison, des douanes, de la Croix-Rouge et des services de secours ont également défilé dans leur plus bel uniforme.

La dernière partie de la fête nationale se déroulera ensuite en fin d'après-midi, avec une messe à la Cathédrale.

(L'essentiel)