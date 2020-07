Paulette Lenert plus populaire que jamais

Jean Asselborn s'est fait détrôner par Paulette Lenert. La ministre de la Santé (LSAP) devient la grande favorite du peuple luxembourgeois. Lors du dernier sondage Polit Monitor de RTL et Wort, publié par Ilres, elle a gagné 90% en capital sympathie et 89% pour ses compétences.

Jean Asselborn, ministre LSAP des Affaires étrangères et européennes se retrouve lui avec 85% et le Premier ministre Xavier Bettel (DP) complète le podium avec 83%. L'autre grande progression a été celle de Pierre Gramegna, le ministre des Finances qui a gagné 10%, il comptabilise 53% et accède à la 4e place dans le sondage.

9e position pour Sam Tanson

Pour le reste du classement, la 5e place revient au ministre de l'Agriculture Romain Schneider (57%), suivent ensuite Claude Wiseler (CSV) à la 6e place avec 52%, Gast Gibéryen (ADR), occupant la 7e place avec 51 % et Felix Eischen, pour la 8e (CSV). La ministre de la Justice et de la Culture Sam Tanson (Déi Gréng) prend quant à elle la 9e position.

Le ministre des Petites et moyennes entreprises Lex Delles et le ministre du Travail Dan Kersch partagent la dernière place du top 10 des personnalités luxembourgeoises les plus appréciées. Le sondage a été réalisée auprès de 1028 personnes.

La popularité du ministre de l'Energie, Claude Turmes (Déi Gréng), a pris un sacré coup dans le sondage. Il a chuté de 18% et termine à la 30e place.

(sw/L'essentiel)