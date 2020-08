Le nombre d'infections en baisse début août

Bien qu'élevé, le nombre d'infections au coronavirus a baissé la première semaine d'août, dévoile la rétrospective de la semaine du gouvernement ce mercredi. En comparaison avec la semaine du 27 juillet au 2 août, le nombre de contaminations est passé de 525 cas à 354, la semaine du 3 au 9 août. Ce qui équivaut à 171 cas en moins en sept jours.

Cette baisse peut être due au grand nombre de personnes en vacances et à la réduction du nombre de tests. Par ailleurs, le Grand Duché a déjà passé la barre des 50 000 tests PCR en sept jours. En effet, 50 177 tests ont été réalisés la semaine du 3 au 9 août et 67 022 la semaine précédente. À noter aussi que le nombre d'infections actives a diminué au Grand-Duché. En date du 9 août, 922 infections actives étaient recensées dans le pays, contre 1 242 le 2 août. Le taux de reproduction effectif est en effet passé de 0,860 à 0,720. Le nombre de décès baisse aussi mais reste élevé, trois personnes ont été victimes du coronavirus la semaine du 3 au 9 août et six personnes sont décédées la semaine précédente.

Après le Luxembourg, le plus grand nombre de contaminés résident en France (6,8%), puis en Belgique (6,2%) et en Allemagne (1,4%). Ce sont les 20-29 ans et 40-49 ans qui sont les plus touchés. Au moment de la rétrospective, c'était toujours le canton d'Esch-sur-Alzette qui possède le plus de contaminations (741 cas), suivi par Luxembourg-Ville (222). Selon le rapport, la moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives est actuellement de 35,3 ans. Elle était de 36 la dernière semaine de juillet.

(L'essentiel)