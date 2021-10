Des arachides dans les spaghetti et le bourguignon

Les autorités de sécurité alimentaire ont émis, jeudi après-midi, une alerte pour les consommateurs, concernant deux plats préparés de la marque Cora. Il s'agit du bœuf bourguignon (lot M210900895) et des spaghetti bolognaise (lots M210900624, M210900224 et M211000209) vendus au Luxembourg chez Cora et Match.

En cause? La présence possible de l'allergène «arachides» non mentionné sur l'étiquette. Les personnes sensibles pourraient présenter des réactions, affections cutanées, oculaires, problèmes digestifs et respiratoires, et ne doivent pas consommer ces deux produits.

(L'essentiel)