Les résidents ont-​​ils plus épargné? «Pas du tout!»

Qui dit crise du Covid dit moins de voyages et moins de loisirs. Et davantage d'argent épargné? «Avec la fermeture des restaurants, j'ai cuisiné deux fois plus, indique Patricia. Par conséquent, j'ai dépensé deux fois plus. Je n'ai clairement pas pu faire d'économies depuis le début de la crise. Pas du tout». Même son de cloche pour Astrid, qui explique commander beaucoup plus de plats à emporter qu'avant la crise, «dans le but d'aider les restaurants».

Simon souligne pour sa part le fait que les prix alimentaires ont «bien augmenté», le tarif de l'essence «a flambé» et les vacances locales «sont aussi chères». «Bref, pas la peine de rêver, pas d'épargne possible», déplore-t-il. Sarah, qui travaille dans le secteur du tourisme d'affaires, explique même que «c'est tout le contraire. Étant en chômage partiel, je gagne moins d'argent, et pourtant les frais fixes restent les mêmes».

Un gros achat à la fin de la crise?

Les résidents sont plus ou moins impactés par la crise, en fonction de leur secteur d'activité. Vanessa dit de son côté avoir pu économiser 400 euros par mois, qui représentait son budget restaurant, avant la crise. Pour Claire, le Covid n'a rien changé. Elle dit placer chaque mois «plus ou moins 1 000 euros», avec une idée bien en tête: acheter une maison.

L'épargne accumulée permet ainsi à certains de planifier des gros achats à la fin de la crise. «J'achèterai une moto si tout va bien!», confie Jérôme. Arlette, plus mystérieuse, dit qu'elle prévoit de faire une «très grosse dépense». Dans un monde «devenu fou», elle souligne que cela lui apportera «un peu de joie».

