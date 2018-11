Aucun terrain synthétique nocif au Luxembourg?

Les terrains synthétiques sont-ils nocifs pour la santé des footballeurs? Le sujet revient régulièrement sur la table et plusieurs études semblent même se contredire sur la question. À la suite d'un reportage diffusé sur la RTBF début novembre, où il était une nouvelle fois affirmé que les petites billes issues de pneus usés contiennent de nombreux substances toxiques, la partie francophone de la Belgique s'interroge à nouveau.

Selon les médias belges, à Bruxelles et en Wallonie, 83% des terrains synthétiques, soit 167 surfaces de jeu sur un total de 202, sont remplis de petites billes noires composées avec des pneus recyclés. Pour rassurer une population qui se demande si cette matière n'est pas cancérigène, les autorités recommandent désormais de remplacer ces billes par une autre substance composée de coques de noix de coco écrasées.

Un million pour un nouveau terrain

«Nous avons conscience de ce problème depuis de nombreuses années et nous avons entendu ce qu'il se passe en Belgique pour le moment. C'est d'ailleurs un problème qui concerne le monde entier», nous a précisé très rapidement Rob Thillens, commissaire au sport pour le gouvernement luxembourgeois, contacté ce lundi par téléphone. «Comme nous vous l'avions déjà indiqué en novembre 2017, sur les 60-70 surfaces de jeu que nous surveillons au Luxembourg, il n'y a plus aucun terrain synthétique de ce type au Grand-Duché. Il en restait deux construits au début des années 2000 et nous les avons remplacés».

Alors que dans la plupart des pays, le coût d'un terrain synthétique est estimé à 500 000 euros, le Luxembourg n'a pas lésiné sur les moyens pour prévenir d'éventuels problèmes de santé. «Pour éviter les difficultés, nous conseillons toujours aux clubs et aux communes d'introduire des projets englobant le terrassement et la construction du terrain synthétique», rappelle Rob Thillens. «Dans ces conditions l'ardoise peut monter à 1 million d'euros. Un plan quinquennal a été établi par le gouvernement pour apporter un soutien financier».

Pelouse hybride pour le stade national

Contrairement aux idées reçues, les terrains de sport synthétiques doivent également être entretenus. «Nous disposons d'une base de données performantes grâce à laquelle nous pouvons indiquer aux clubs quand ils doivent remplacer leur surface de jeu», souligne le commissaire au sport pour le gouvernement. «Quand tout se passe bien, la durée de vie des terrains synthétiques est estimée entre 12 et 15 années».

Actuellement en pleine construction, le nouveau stade national édifié le long de l'autoroute A6 entre la Cloche d'Or et Kockelscheuer devrait être inauguré à la fin de l'année 2019. Avec une pelouse hybride, un gazon naturel renforcé par des fibres synthétiques. «Cette solution est la plus onéreuse et ce n'est pas forcément celle que nous recommandons», précise Rob Thillens. «Mais dans ce cas précis, l'aspect résistance a été privilégié pour permettre aux rencontres de football et de rugby de se succéder sans la moindre difficulté».

(fl/L'essentiel)