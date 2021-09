Leurs métiers n'ont vraiment plus aucun secret

Dimanche, dans le hall du grand bâtiment vert de la House of BioHealth à Esch, le robot Pitti tentait d’expliquer à Amandine, 9 ans, et Julie, 7, le fonctionnement du Dossier de soins partagé. «Il est amusant», estiment les fillettes. Structure d’accueil pour entreprises et start-up des sciences de la vie, la House of BioHealth participait ce week-end aux Journées portes ouvertes avec cinq sociétés sur les 23 à travers le pays.

Venues avec leur grande sœur et leur maman, Amandine et Julie en profitaient pour voir où papa, qui fait partie de l’équipe d’eSanté, travaille. «À chaque édition, on accueille des visiteurs variés, relate Alain Stoffel, de la House of BioHealth. Des étudiants à la recherche d’un stage, des clients de nos entreprises, de simples curieux…».

Les occupants leur présentent leur travail. «On enverra par exemple une équipe dans un restaurant sans prévenir pour faire des prélèvements, afin de vérifier que le couteau du cuisinier est propre, qu’il s’est bien lavé les mains, que la qualité de l’eau pour les pommes de terre est bonne, illustre ainsi Chantal Humbert, du LLuCS, à grand renfort de lingettes, écouvillons, boîtes de Pétri, microscope… «Ça ne rigole pas, s’amusent Assunta et Thierry, les parents de Chantal. Notre fille fait un métier très sérieux».

(Séverine Goffin/ L'essentiel)