Le parking Knuedler fermé au grand public

Les travaux de rénovation du parking du Knuedler, en plein centre-ville, avancent et vont désormais se concentrer sur les niveaux -2 et -3, qui ne seront plus accessibles à compter du lundi 21 juin, 5h. Toutefois, le parking «restera ouvert pour les abonnés», glisse la bourgmestre de la capitale, Lydie Polfer.

Et aux Martyrs?



Toujours fermé depuis l'incendie de cinq voitures en septembre 2019, le parking des Martyrs a fini par être évacué des derniers véhicules qui y étaient coincés. «On a enlevé les dernières voitures le mois dernier», confirme Lydie Polfer. Le site sera bien rénové. «Nous sommes en train d'élaborer un concept de rénovation que nous allons présenter bientôt au Conseil communal».

«Non seulement, on l'agrandit avec une nouvelle construction mais surtout toute la partie qui date des années 1970 sera rénovée», poursuit la bourgmestre. «Là, on rénove plusieurs plateaux, pour avancer au mieux il vaut mieux le fermer». Les automobilistes qui veulent s'aventurer jusqu'en centre-ville avec leur voiture pourront se rabattre sur les parkings Monterey (340 places), Royal-Hamilius (354 places), Théâtre (335 places) et rond-point Schuman (200 places en semaine, 400 le week-end).

250 places en plus

«On va en informer les gens sur toutes les grandes voies de circulation» à l'aide de panneaux d'affichage dynamique, ajoute Lydie Polfer. Il est aussi possible de s'informer sur les places libres avant de partir de chez soi via le site dédié par la Ville de Luxembourg. Cette fermeture du parking du Knuedler doit durer jusqu'à fin novembre, mais d'autres phases de travaux entraîneront sans doute d'autres restrictions d'accès par la suite.

L'ensemble du chantier doit s'achever à l'horizon 2024, avec un peu plus de deux ans de retard sur ce qui était initialement prévu. Le parking aura alors été rénové de fond en comble, et sera passé à 750 places disponibles, 250 de plus qu'avant. L'aspect en surface de la place Guillaume II sera aussi rafraîchi et rendu plus vert. Le tout pour un budget de quelque 37 millions d'euros.

