Ils ont sillonné le pays avec leur voiture ancienne

C'est le rendez-vous annuel des amateurs de voitures historiques. L'ACL Classic Tour s'est déroulé ce jeudi de l'Ascension au départ de la route de Longwy, à Bertrange, au siège de l'ACL.

Les 250 participants, répartis dans 125 véhicules anciens, sont ensuite partis à l'aventure sur les routes du Luxembourg et des Ardennes belges. 250 km au total et des paysages pleins les yeux pour «une journée découverte exceptionnelle et un franc succès», indique l'ACL.

Présents au bord des routes ou simples curieux, les spectateurs ont également pu observer toutes ces voitures hors du commun durant la journée. Le défilé s'est achevé à l'Alvisse-Parc Hôtel où un dîner de clôture a été organisé.

(th/L'essentiel)