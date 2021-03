«Être tatoué, c'est comme dévoiler un journal intime»

Depuis tout petit, Kevin est fasciné par les tatouages. Le dragon de son papa et ses ailes d'oiseau gravées dans son dos l'ont totalement marqué. Si bien qu'à 25 ans, le Luxembourgeois compte déjà neuf tatouages. L'originalité des dessins lui a valu de remporter le concours Mister Tattoo 2020 (catégorie junior) en Belgique, en janvier dernier.

Cette passion pour l'encre a commencé à ses 18 ans. «Dès que j'ai eu l'argent, je me suis fait mon premier tatouage au Luxembourg, j'ai choisi de réaliser un bandeau maori sur mon bras gauche», détaille-t-il. Depuis, se faire tatouer est presque «devenu une habitude», pour celui qui réside à Arlon. «En général, je me fais tatouer quand je voyage, c'est devenu mon truc: j'en ai un du Portugal, de la Grèce et de la Thaïlande». Les dessins que Kevin grave dans sa peau ne sont pas choisis au hasard. «C'est pour la vie, je ne me lance pas sans y réfléchir et j'y pense d'ailleurs très longtemps».

Significations primordiales

Pour le jeune homme, les tatouages sont toujours aussi tendance, même si l'acte perd un peu «de sa magie». «Aujourd'hui, les gens font des tatouages pour tout et n'importe quoi, explique-t-il. C'est comme une drogue, dès qu'on commence, on veut continuer».

La famille, la solidarité ou encore la force, presque tous les dessins de Kevin possèdent une signification bien particulière. «Se faire tatouer est un acte tellement personnel, c'est comme si on exposait notre journal intime finalement, on raconte notre vie à travers des dessins». Le Luxembourgeois ne compte pas s'arrêter là et a encore plusieurs projets en tête, encore non définis, «ce qui est certain c'est que mon but n'est pas d'être recouvert totalement», conclut-il.

(mm/L'essentiel)