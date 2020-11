Confinement: ces produits qui nous ont aidés à tenir

Nos habitudes ont été complètement chamboulées par la crise du Covid-19 et nous nous sommes adaptés pour traverser la crise avec, parfois (souvent?) des comportements un peu bizarres. Ainsi, au Luxembourg - mais pas que - les résidents ont fait un énorme stock de papier toilette: le volume des ventes a explosé de 130% en mars au Grand-Duché, rapporte le Statec, dans une étude sur le comportement des consommateurs, publiée ce vendredi. Et les ventes restent encore aujourd'hui supérieures à celles de l'année dernière (voir graphique ci-dessus).

Par peur de manquer, les résidents ont aussi fait des réserves de produits alimentaires (+35% en mars 2020 par rapport à mars 2019). Ils se sont jetés sur certains produits: en mars, ils ont ainsi acheté deux fois plus de riz, de pâtes, de couscous, de conserves et de boissons non alcoolisées qu'en mars 2019. Les volumes des ventes se sont ensuite évidemment effondrés, le temps de cuisiner ces tonnes de féculents. Et de cuisine, il en a été beaucoup question pendant le confinement: les restaurants étant fermés, les travailleurs, à la maison, se sont mis aux fourneaux.

«Une forte tendance au "fait-maison" est apparue durant le confinement», indique le Statec. Les ventes de produits de base pour cuisiner ont ainsi fortement augmenté (presque +100% pour la farine, +60% pour l'huile). En ce qui concerne les épices et les herbes, il aura fallu attendre avril pour observer un pic (+30%), le temps sans doute que les nouveaux cuisiniers, apprenant les bases, s'aperçoivent de leur utilité pour relever des plats fades.

Certains ont d'ailleurs mis un peu de temps à s'y mettre puisque le volume de vente des plats préparés, comme les pizzas surgelées ou autres, a augmenté de 27% en mars, avant de s'effondrer et de rester «largement en dessous de celui de 2019».

Des thermomètres, du nettoyant et des puzzles

À noter que les prix des tous ces produits n'ont guère varié, à l'exception des produits frais, comme les légumes (+14%) et les fruits (+9%) qui restent encore aujourd'hui au-dessus des prix enregistrés l'année dernière, à la même période (5% et 7%). Il est à souligner que si certains résidents ont parfois succombé aux «apéros Skype», le volume des ventes de boissons alcoolisées était largement en dessous de celui de mars 2019, une baisse imputable à la fermeture des bars et des restaurants.

Les résidents se sont donc mis à la cuisine, mais pas que. Certains produits non alimentaires ont également vu leurs ventes exploser, comme les puzzles (+80%), en avril. Il fallait bien occuper les enfants et offrir quelques moments de détente aux parents. Des adultes préoccupés aussi par leur santé: la vente de thermomètres a explosé de 260% en mars.

S'ils ont profité du confinement pour ranger, les résidents ont aussi beaucoup nettoyé pour tenir éloigné ce virus si angoissant: les ventes de nettoyant ménager ont ainsi explosé de 168% en mars et restent aujourd'hui encore 30% supérieures à celles enregistrées à la même période, l'année dernière.

(mc/L'essentiel)