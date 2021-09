Les restrictions levées pour les vaccinés?

«Retrouver une vie normale». Une pétition réclame que les personnes vaccinées ou guéries du Covid soient exemptées des restrictions liées à la pandémie du Covid. Ces personnes pourraient ainsi être dispensées de porter le masque, à condition d'avoir une preuve de vaccination sur elles. «Ceux qui ont survécu au Covid et tous ceux qui ont été vaccinés devraient être récompensés», explique la pétitionnaire Sonja Kohl. Celle-ci estime que les vaccinés et patients guéris «ne doivent pas subir de restrictions», à cause du nombre élevé, selon elle, «d'opposants au vaccin et de théoriciens du complot».

En tout, seize pétitions sont ouvertes aux signatures depuis ce mardi et jusqu'au 8 novembre inclus. Celles qui atteindront les 4 500 signatures feront l'objet d'un débat public. Récemment, une pétition contre le vaccin obligatoire avait franchi ce seuil, alors même que personne n'est obligé de se faire vacciner, au Luxembourg. Cette fois, c'est une pétition en faveur du vaccin obligatoire qui est lancée pour pouvoir vite lever toutes les restrictions existantes. Une troisième pétition réclame le retour des tests PCR gratuits pour les résidents.

«Sortir les poules des cages»

Les autres domaines sont assez variés, avec des pétitions pour un trajet Lille-Luxembourg plus rapide, l'exonération d'impôts lors de la vente d'un bien immobilier hérité ou encore une pétition «contre la crise du logement», qui propose des taxes pour lutter contre la spéculation et les logements non habités. L'adoption pour les célibataires, l'anglais langue officielle ou encore l'interdiction de la vente d'œufs de catégorie 2 et 3 pour «sortir les poules des cages» figurent aussi parmi les revendications des pétitionnaires.

Une autre pétition réclame le droit pour tous les enfants d'avoir une place en foyer scolaire ou maison relais. Une revalorisation du taux horaire après dix ans d'ancienneté pour les travailleurs au salaire minimum non qualifié est proposée, ainsi que l'interdiction d'utilisation d'eau potable pour refroidir les datacenter. Enfin, un résident réclame que la nationalité luxembourgeoise soit accordée automatiquement, après dix ans de résidence au lieu de 20 ans, avec une formation en langue luxembourgeoise.

