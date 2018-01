Jusqu'à 110 km/h jeudi, avant un week-​​end glacial

Depuis le début de la semaine, le vent souffle sur le Luxembourg et la Grande Région. «Un temps déterminé par une dépression sur la mer du Nord» et «un flux d’air instable venant d’ouest», indiquent les services de MeteoLux. Résultat: neige, pluie, vent… Le menu météo est assez varié ces derniers jours.

MeteoLux a émis un avis de vent fort pour mercredi (12h-20) avec des rafales pouvant atteindre jusqu’à 85 km/h par moments à certains endroits. Jeudi, le vent se renforcera encore et pourra souffler jusqu'à 110 km/h. MeteoLux a émis un avis d'alerte orange de 10h jusqu'à 14h, pour tout le pays. Le reste de l'après-midi sera un peu moins venteux. Mais des rafales comprises entre 75 et 85 km/h pourront toujours survenir jusqu'à 18h.

-4°C ce week-end

Côté ciel, les précipitations devraient se faire plus rares mercredi après-midi mais jeudi, les chutes de pluie (voire de neige avant le lever du soleil) pourront être soutenues avant une accalmie dans la nuit de jeudi à vendredi. Le temps restera ensuite relativement sec jusqu’à dimanche soir, hormis quelques averses de pluie ou de neige.

Côté températures, il faudra compter 3°C au meilleur de la journée mercredi et jusqu’à 8°C jeudi avant que le mercure ne dégringole: -2°C vendredi au petit matin et jusqu’à -4°C samedi et dimanche matin.

