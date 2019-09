Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Fête Un week-end pour remonter au temps des châteaux forts

La rue de la Chapelle, dans le quartier Boudersberg à Dudelange, vivra samedi et dimanche au rythme de la musique des troubadours, des tournois de chevaliers à l'occasion de la fête médiévale, qui est organisée par l'ASBL Butschebuerger Buergfest. Le marché médiéval rassemblera plus de 90 marchands et artisans venus de la Grande Région. Les quelque 20 000 visiteurs attendus pourront également profiter des nombreuses animations dont des stands de tir à l'arc et des spectacles de feu.

Romain Back, le président de l'association,au micro de Marion Mellinger pour L'essentiel Radio:

Sport Une course à pied bien rythmée à Esch-sur-Alzette

Une combinaison de sport et de musique, c'est le Escher Kulturlaf qui prendra son départ pour une 13e édition samedi, à 17h, à Esch-Belval, près des hauts-fourneaux. Sur des parcours de dix et seize kilomètres à travers Esch-sur-Alzette, quelque 25 musiciens et groupes de musique donneront de l'énergie aux coureurs et les pousseront à persévérer. Les dernières inscriptions sont acceptées à Esch-Belval ce vendredi, de 16h à 20h.

Festival Le rock'n'roll à l'honneur à Dudelange

Le festival Rockabilly Deluxe de Pétange, qui réunira des participants costumés, de la danse, des oldtimers et des food trucks, sera «the place to be» ce samedi pour les fans de rock'n'roll. Rendez-vous dès 12h sur la place J.F Kennedy.

Romain Metzler, l’organisateur de l'événement est au micro de Marine Meunier pour L’essentiel Radio:

Mode La tendance se vendra par kilos à Luxexpo The Box

40 euros le kilo pour des vêtements et accessoires vintage triés sur le volet, c'est le principe du Vinokilo, qui devrait à nouveau faire un carton ce samedi à Luxexpo The Box. De nombreuses marques seront proposées.

Animations Une fête pour les vins de la Moselle

La 70e fête du raisin et du vin va battre son plein de vendredi à dimanche à Grevenmacher, avec des animations, un cortège folklorique, un feu d'artifice près de l'eau. La fête débute par l'intronisation de la reine du vin. Sophie Schons cédera sa couronne à Jessica Bastian.

Danse Un aperçu de chorégraphies d'Europe à Neumünster

Les danseurs entreront encore en scène ce samedi à Neumünster pour l'Aerowaves Dance Festival Luxembourg organisé par le TROIS C-L. Le travail de compagnies de danse espagnole, franco-portugaise et luxembourgeoise sera à découvrir.

Visite À bord du Train 1900 à Fond-de-Gras

Ce dimanche, au Fond-de-Gras, les visiteurs embarqueront dans le Train 1900 lors des portes ouvertes dès 11h. Le train minier et les draisines circuleront également. Les ateliers seront à visiter.

Commerce Une braderie à Clervaux

Les commerçants de la jolie localité de Clervaux organisent ce week-end leur braderie annuelle. Ce dimanche, un marché solidaire est aussi prévu avec des produits issus d'ateliers protégés, de mesures d'insertion professionnelle…

(L'essentiel)