Une voiture et une ambulance se percutent

Il était autour de 3h20 du matin, samedi, quand l'accident est survenu, rue Joseph-Kieffer, à Esch-sur-Alzette, rapporte la police grand-ducale. Une voiture et une ambulance sont entrées en collision pour des raisons qui demeurent pour le moment inexpliquées.

D'après le CGDIS, l'accident a fait quatre blessés, dont trois pompiers. Le conducteur de la voiture a lui été gravement touché. En revanche, le patient qui se trouvait à bord de l'ambulance n'a pas été blessé. Tout le monde a été pris en charge par les secours envoyés sur place en grand nombre.

En outre, une partie de la route a dû être fermée à la circulation car des morceaux de la voiture étaient éparpillés un peu partout. La pénétrante de Lankelz depuis Esch et le rond-point de Raemmerich en venant d'Ehlerange étaient barrés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident et le service de mesure et de détection de la police s'est rendu sur les lieux. En outre, les véhicules ont été confisqués.

(L'essentiel)