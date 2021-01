Les frontaliers seront-​​ils vaccinés au Luxembourg?

«L'une des priorités sera de permettre l'accès égal de tous à un vaccin sûr et efficace», déclarait le Premier ministre Xavier Bettel, lors de la présentation de la stratégie vaccinale du Luxembourg, précisant que les frontaliers seraient également inclus dans la campagne de vaccination contre le Covid-19. Une position claire en apparence, mais qui ne s'applique que pour la première phase, qui consiste à vacciner le personnel soignant. Sur ce point en effet, le Luxembourg n'a fait aucune différence entre résidents et non-résidents. Pour la suite, rien n'est moins sûr, et la perspective d'une priorité accordée aux habitants du Grand-Duché n'est pas à écarter.

«Le gouvernement doit-il d'abord s'occuper des résidents? Je ne peux pas me prononcer, c'est une décision politique», s'interrogeait le directeur de la Santé, Jean-Claude Schmit, tout en précisant qu'une vaccination globale «serait logique» sur le plan de la santé publique. Vendredi, la ministre de la Santé indiquait que les non-résidents seraient pris en compte, notamment au moment de la dernière phase, «car ils ont aussi des effets sur la situation épidémiologique». Au ministère d'État, on précise que «rien n'a encore été décidé» concernant le cas spécifique des frontaliers. Ces sujets doivent notamment être tranchés à l'occasion d'un débat avec le comité d'éthique. Le Conseil supérieur des maladies infectieuses sera également consulté.

«Nous vivons ensemble, organisons cela ensemble»

La question de la priorisation pourrait toutefois ne pas se poser, alors que le Luxembourg, la France, la Belgique et l'Allemagne, devraient avoir suffisamment de doses vaccinales dans les mois à venir pour réaliser les injections à l'ensemble de leur population.

Un scénario optimiste qui pourrait se voir confronté aux décisions prises par les dirigeants d'un pays à l'autre. Quelle possibilité sera réservée aux frontaliers si les délais pour se faire vacciner dans leur pays de résidence sont largement supérieurs à ceux du Luxembourg? «Voyons phase par phase», répond le ministère d'État.

Reste que le sujet pourrait animer les discussions dans les semaines et mois à venir. Régulièrement en contact avec les élus de la Grande Région, Corinne Cahen n'a pas hésité à prendre position. «Il ne faudrait pas faire de différences» et s'inspirer «de ce qui a été réalisé avec les tests», a expliqué la ministre DP de la Grande Région à L'essentiel, tout en se gardant «d'anticiper» l'avis du comité d'éthique et les décisions prises en Conseil de gouvernement. «Les frontaliers font partie de notre pays. Nous vivons ensemble, organisons cela ensemble. Sans critère de nationalité et de résidence», a-t-elle conclu.

(Thomas Holzer/L'essentiel)