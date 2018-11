Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Se plonger dans l'ambiance de Noël dans la capitale

Les marchés de Noël de la place d’Armes, et de la place de la Constitution, à Luxembourg, démarrent ce vendredi, à 11h. Des concerts y seront organisés en fin d’après-midi. Des animations sont aussi prévues samedi. Un autre marché, composé de six chalets et d’un carrousel, a été installé à la Grand-Rue, pour la bonne cause. Le «Knuedler on Ice», une patinoire de 800 m², a aussi fait son retour sur la place Guillaume II. Un DJ animera encore plus la piste, ce vendredi soir. Côté ambiance, les Winterlights inscrivent la capitale dans un décor féerique.

Aller écouter Katie Melua, la reine de l'hiver, à la Rockhal

La chanteuse britannique, qui a vendu plus de 32 millions d'albums dans le monde, est de retour au Luxembourg. La tournée de son album «In Winter», qui se prolonge, y fera étape ce vendredi soir, à la Rockhal, à Esch/Belval. Elle sera accompagnée pour l’occasion par de nombreux musiciens et par une chorale féminine. En plus des chansons du septième opus, la Londonienne offrira ses classiques et dévoilera de nouveaux morceaux.

Soutenir les cuisiniers luxembourgeois à Luxexpo The Box

Expogast, qui débute samedi à Luxexpo The Box, attend 40 000 gourmets. Pendant que le public dégustera vins et crémants et se renseignera sur l'art de la table, les équipes luxembourgeoises seront en pleine concentration. La Villeroy & Boch Culinary World Cup les opposera à 74 autres nations. Le public les observera à travers des vitres. Les cuisiniers luxembourgeois seront 28, répartis en équipes nationales adultes et juniors et de la restauration collective.

Profiter du «Black Friday» pour faire ses achats

Ce vendredi, les commerces de divers secteurs à travers le Luxembourg feront de belles promotions, à l'occasion du «Black Friday». Retrouvez notre article ici.

Découvrir la voix en or de la chanteuse belge Typh Barrow, à la KuFa

Typh Barrow a donné une couleur vintage à son premier album, «Raw», qui s’est classé en tête des charts belges à sa sortie en janvier dernier. Des débuts prometteurs pour cette jeune artiste à la voix singulière, qu'il est possible d'aller écouter ce vendredi soir à la KuFa, à Esch-sur-Alzette.

Tester une multitude de jeux de société aux Rotondes

Samedi, les Rotondes à Bonnevoie se transformeront en ludothèque, le temps d’une journée, lors du Playgirls & Gameboys. Le public viendra passer de bons moments en famille ou entre amis autour de jeux variés. La Spillfabrik guidera les visiteurs à travers sa sélection de jeux stratégiques et le personnel du Capel aidera à choisir le jeu familial adapté à l’âge des enfants, à partir de 3 ans. Pour les collectionneurs et les nostalgiques, un marché de jeux de seconde main sera également proposé et les auteurs locaux présenteront leurs créations.

Replonger dans le son rock indie des nineties avec The Breeders

Le groupe The Breeders, qui s'est fait connaître en 1993 avec le hit «Cannonball», se produit ce vendredi soir à l'Atelier, à Luxembourg. Après deux séparations, le groupe emmené par Kim Deal (Pixies) et Tanya Donelly (Throwing Muses) s’est reformé en 2008, avant de revenir en mars dernier avec «All Nerve», son premier album studio depuis une décennie.

S'essayer aux travaux en forêt et voir des animaux à Luxembourg

Samedi, à Mühlenbach, petits et grands découvriront le travail quotidien du Service du patrimoine naturel de Luxembourg-Ville. Il y aura des ateliers, du débardage avec des chevaux de trait et on prendra soin de moutons, d’abeilles ou encore d'ânes.

Voir l'exposition «Dessiner (pour) l'Europe» à Luxembourg

Dès ce samedi, l’Institut Pierre-Werner présentera l’expo «Dessiner (pour) l’Europe» à la Maison de l'Europe, à Luxembourg. Le travail de 18 illustrateurs de livres pour enfants, issus de six pays européens, sera à voir.

