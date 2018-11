Un enfant trouvé seul dans une voiture en pleine nuit

Un enfant seul dans une voiture aux alentours de 4 heures du matin, et des personnes parties à la recherche de son père. Voici la scène qui suscite actuellement un torrent de commentaires dans la communauté lusophone, sur les réseaux sociaux. Mardi matin, la vidéo atteignait déjà les 97 000 vues sur Facebook.

Tout s'est déroulé dans la capitale, dans la nuit de lundi à mardi, au niveau de l'ancien siège de l'ARBED. Assis à l'arrière de la voiture, l'enfant semble apeuré, comme l'explique le DJ portugais Dandy Lisbon, témoin de la scène, contacté par L'essentiel. «En fait on s'est garés à côté de la voiture et on a vu l'enfant seul. Nous sommes tout de suite partis à la recherche de ses parents, et nous avons retrouvé son père dans un bar situé à proximité», raconte-t-il.

La police informée

Toujours d'après le témoin, l'homme prétend alors qu'il est «simplement allé aux toilettes». Une fois sorti du bar, il est tout de suite parti. «C'est grave de laisser un enfant seul dans une voiture ouverte à cette heure de la nuit», explique le témoin.

Assez grave pour que la police s'y intéresse de près. Alertés par plusieurs personnes, «les agents ont transmis le dossier au service de protection de la jeunesse de la police judiciaire», précise la porte-parole de la police grand-ducale. «Mais il aurait été opportun de nous informer en premier lieu, au lieu de poster sur Facebook la vidéo, à visage découvert, d'un mineur».

Conscient de l'impact de la vidéo, Dandy Lisbon a finalement décidé de supprimer la vidéo du réseau social, «afin de protéger l'image cet enfant».

