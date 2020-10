Le logement, une valeur sûre en temps de Covid

Il semblerait bien que les particuliers ont décidé d’investir une part de l’argent, économisé sur leur absence de vacances pendant le Covid, dans leur logement. Une majorité des visiteurs des salons Home & Living Expo et Move Property Expo, qui viennent de se clôturer respectivement à Luxexpo The Box et au centre commercial Cloche d’Or, étaient là avec des projets concrets.

L’expérience du confinement pousse également les clients à optimiser leur confort. «Les rez-de-jardin ont été très demandés. Et l’aménagement du jardin, du salon et de la cuisine, est en plein boom déjà depuis septembre», commente Morgan Gromy, directeur de Luxexpo The Box.

Prochain objectif? Le salon Vakanz

Dans le même temps, des promoteurs présentaient leurs biens à la Cloche d’Or lors du salon Move Property Expo. Là aussi les retours sont bons. «Nous avons eu beaucoup de contacts ciblés, de réservations et ventes», note Serge Estgen (Promobe) au nom des exposants. «La proximité avec les lotissements à la Cloche d'Or a été un atout, nous avons pu emmener les clients potentiels faire une visite». L'intérêt de la clientèle a été varié. «Certains cherchaient des maisons unifamiliales ou des appartements, des biens haut-de-gamme...». Les organisateurs réfléchissent déjà à une 2e édition.

En ce qui concerne l'événement proprement dit, à Luxexpo The Box, aussi, on est très satisfait. «Avec 23 000 visiteurs sur dix jours en temps de Covid, nous avons atteint nos objectifs. Et nous avons prouvé que la filière événementielle pouvait fournir une expérience confortable aux visiteurs dans le respect des mesures sanitaires». Prochain défi pour Luxexpo The Box, «le salon Vakanz. Notre rôle est de fournir une bulle d'oxygène aux différents secteurs économiques», conclut Morgan Gromy.

(L'essentiel/Séverine Goffin)