Un lycée à 153 millions d'euros pour la Nordstad

Actuellement, le Nordstad-Lycée est réparti sur plusieurs sites, à Ingeldorf et Diekirch, et un endroit pour regrouper les composantes de l'établissement scolaire est recherché depuis plusieurs années. Le lieu adéquat a enfin été trouvé, à Erpeldange-sur-Sûre. Le site de six hectares est situé à 800 m du village et à proximité des voies de chemins de fer et des axes routiers. Un projet de loi pour y ériger le Nordstad-Lycée a été déposé et présenté ce jeudi matin, en commission parlementaire par le ministre des Infrastructures, François Bausch.

Coût du projet: 153,3 millions d'euros pour un lycée comptant 1 182 élèves à temps plein et 540 élèves apprentis qui partagent leur temps entre l'école et l'entreprise. Le lycée flambant neuf comptera 47 salles de classe, treize salles spéciales, cinq modules laboratoires ou encore 24 ateliers professionnels. Dans ces derniers, les élèves pourront s'entraîner à la peinture, la carrosserie ou encore à devenir coiffeurs.

Le ministre Bausch a également expliqué que les transports en commun sont intégrés au projet, avec un quai de bus ou encore des infrastructures pour les vélos, ainsi qu'une piste cyclable pour desservir le lycée, qui disposera tout de même d'un parking de 95 places. Le hall et des sports, les salles multifonctionnelles et la piscine avec six couloirs seront également mises à disposition de la commune et du grand public en dehors des heures d'école. Enfin, un parc écologique verra le jour autour du lycée, pour permettre aux élèves de poursuivre leurs activités apicoles entamées sur le site actuel de Diekirch.

