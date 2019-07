Le lycée Michel-​​Rodange sera écologique

Les travaux du lycée Michel-Rodange ont débuté à l'automne 2017, il y a bientôt deux ans. À la veille des congés collectifs, une visite du chantier était organisée ce jeudi matin.

Les trois bâtiments qui composent le lycée ont été construits en 1969. Avec plus de 1 400 élèves ces dernières années, les lieux commençaient à être un peu petits et vétustes. C'est pourquoi il a été décidé de les rénover, les assainir mais aussi de créer une extension. Le budget consacré aux travaux s'élève à 60 millions d'euros, les 3/4 sont pour la rénovation et la restauration des bâtiments existants, le 1/4 restant pour l'extension.

Des toitures végétalisées

Des trois bâtiments d'origine, il reste les murs extérieurs. Les cloisons entre les salles de classe, les faux plafonds ont été détruits. «Nous avons la volonté de maintenir le plus possible la structure existante, conserver ce qui peut l'être comme le revêtement de sol et d'intégrer les nouvelles parties du lycée dans l'environnement», explique Carole Schmit, la cheffe de projet à l'administration des bâtiments publics.

À l'heure actuelle, les fondations de l'extension du lycée sont réalisées. Sur une surface totale de 6 000 m², dont 3 000 au sol, plusieurs espaces seront aménagés. Un hall des sports occupera le rez-de-chaussée. À l'étage se trouvera une salle polyvalente et une cafétéria. Et sur le toit se trouveront une prairie et un jardin expérimental. Une attention particulière est portée à l'écologie. Ainsi, l'ensemble des toitures seront végétalisées et des panneaux photovoltaïques seront installés.

Le bâtiment sera accessible aux personnes à mobilité réduite, des accès de plein pied à l'entrée principale, à l'extension. Une fois les travaux terminés, pour la rentrée 2021, le lycée pourra accueillir entre 1 600 et 1 700 élèves. «Le projet a été bien accueilli par le personnel du lycée. Nous gagnons des salles de classe et nous aurons une salle polyvalente et une hall des sports», témoigne Jean-Claude Hemmer, le directeur du lycée.

(Marion Mellinger/L'essentiel)