La TVA à 3% sur le logement, 1,8 milliard perdu

En 2015, le gouvernement a décidé de faire passer la TVA sur l'acquisition d'un logement destiné à être loué de 3% à 17%. Toutefois, le taux super-réduit de 3% reste de rigueur pour l'achat, la construction ou la rénovation d'un logement que le propriétaire utilise lui-même comme habitation. Interrogé sur le sujet par le député CSV Marc Lies, le ministre DP des Finances, Pierre Gramegna, fait les comptes.

Depuis 2013, cet avantage fiscal a créé des moins-values dans les caisses de l'État, par rapport à une TVA normale. Le ministre des Finances chiffre cette moins-value entre 193 et 320,6 millions d'euros entre 2013 et 2020, pour un total d'un peu plus de 1,85 milliard d'euros. Soit, en moyenne, 231,6 millions d'euros par an. La grande majorité de ces sommes est liée au taux de TVA à 3% directement appliqué, et entre 21 et 33 millions d'euros par an sont des remboursements de TVA.

Le montant total des recettes TVA liées aux travaux de création et de rénovation de logements ne sont pas disponibles, ces travaux «ne font pas l'objet de déclarations spécifiques, ni de la part des entreprises, ni de la part des propriétaires», relève encore Pierre Gramegna.

(L'essentiel)