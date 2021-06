Ces souvenirs qui hantent les victimes de la route

Alors qu’elle soufflera en 2022 ses 30 bougies, l’Association nationale des victimes de la route (AVR) et ses 299 membres dressent le bilan d’une année 2020 largement impactée par la pandémie. Paradoxalement, si la diminution du trafic due au confinement et au télétravail a engendré une baisse de 13% du nombre de blessés graves (217 contre 248) et de 29% du nombre de blessés légers (744 contre 1048) par rapport à 2019, l’AVR a vu quant à elle ses prises en charge psychologiques grimper en flèche de 65%!

«Cette augmentation est à mettre en lien direct avec le lockdown et la minimisation des liens sociaux», avance Raymond Schintgen, le président de l’AVR. «Nous avons eu 99 nouveaux contacts - 60 femmes et 39 hommes - sur un total de 1 321 pour l’année 2020», poursuit-il. L’analyse gagne en acuité lorsqu’on observe que «plus du tiers (34%) des prises de contact pour 2020 concernent des accidents remontant de 1 à 3 ans dans le passé». En comparaison, ils ne représentaient «que» 20% de l’ensemble des entretiens en 2019. «Cela signifie que le phénomène de la réminiscence s’est avéré important en période de Covid, alors que les souvenirs étaient jusque-là endormis.»

«Sautes d’humeur, troubles de la mémoire»

Déclencheur de mauvais souvenirs, le coronavirus a aussi fortement impacté l’activité même de l’AVR, avec une diminution drastique des groupes de parole et des ateliers de sensibilisation dans les lycées, maisons de jeunes, … Et vu l’accroissement spectaculaire de la communication virtuelle, l’association s’est équipée de webcams et de casques audio.

En lien direct avec le succès croissant du vélo, Raymond Schintgen note une augmentation des traumatismes crâniens, sans toutefois pouvoir avancer de données chiffrées. «Ce type de traumatisme nécessite une prise en charge à long terme, car le chemin de la guérison est long. Les séquelles ne sont souvent pas observables directement. En effet, des personnes ayant subi de telles blessures sont sujettes à des sautes d’humeur, des troubles de mémoire… après leur sortie de l’hôpital», explique le président.

Enfin, sur le plan méthodologique, l’AVR n’entreprend aucune démarche d’initiative vers une victime d’accident de la route. Ainsi, sur les 99 nouvelles prises en charge recensées en 2020, le plus grand nombre des demandes (35) émanait d’autres professionnels (offices sociaux , psychiatres,…), mais aussi d’amis et de connaissances (15), des hôpitaux (12) et du groupe de support psychologique du CGDIS (4). Une seule personne a pris contact directement avec l’AVR, alors que l’information n’a pu être récoltée chez 32 autres.

(L'essentiel/Jean-François Colin)