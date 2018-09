Le réseau des bus revu pour fluidifier le trafic

L'année 2018 dans les transports publics aura été marquée par le changement, avec la progression du tram, mais ça ne s'arrête pas là. Le ministère du Développement durable et des Infrastructures, la Ville de Luxembourg en collaboration avec le Verkéiersverbond (la communauté des transports) ont annoncé mercredi des changements et des adaptations sur le réseau des autobus de la ville de Luxembourg (AVL) et du Régime général des transports routiers (RGTR). Ils seront effectifs à partir du 16 septembre. L'objectif est de fluidifier la circulation dans la capitale.

La mise en service d'un nouveau pôle d'échange, «Stäreplatz/Étoile» donnera plus de facilité et de mobilité aux voyageurs car il sera directement relié au tram, en direction du Limpertsberg, du Kirchberg et prochainement au quartier de la Gare. Les réseaux AVL et RGTR seront surtout impactés par des changements d'itinéraires et de terminus.

L'arrivée prévue du tram dans le quartier de la Gare, d'ici un an et demi, aura des incidences sur la mobilité dans la capitale. «Les voies de bus et celles réservées aux vélos seront amenées à changer», a précisé François Bausch, le ministre du Développement durable et des Infrastructures. «Mais si les travaux avancent aussi bien que sur le Pont rouge, tout devrait bien se passer». Ces modifications sur le réseau des autobus sont effectuées pour que les routes de la capitale soient plus fluides, ce dont se félicite déjà le gouvernement.

(Joanne Reinard/L'essentiel)