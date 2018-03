Le couple grand-​​ducal est arrivé à Paris

Attendus pour une visite d'État officielle qui débute ce lundi jusqu'à mercredi, le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria Teresa sont arrivés à Paris, dès dimanche, en fin de journée. La Cour a publié deux clichés du couple, arrivé en Gare de l'Est via un TGV Luxembourg-Paris.

Le programme de ces trois jours de visite en France est bien chargé et débute ce lundi par un accueil aux Invalides, avant un entretien avec Emmanuel Macron, un déjeuner économique, un rendez-vous avec le président de l'Assemblée nationale puis un dîner de gala à l'Élysée.

Pour rappel, le Grand-Duc et son épouse sont accompagnés d’une partie du gouvernement (Xavier Bettel, Étienne Schneider, Jean Asselborn, François Bausch et Corinne Cahen) et d’une importante délégation (économique, recherche, santé, logistique, production audiovisuelle, industries créatives).

(nc/L'essentiel)