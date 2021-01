«On fait les soldes pour se changer les idées»

Sous un temps sec et un ciel gris chargé de potentielles précipitations, la Grand-Rue de Luxembourg a fait relativement le plein, ce samedi, pour ce 4e jour des soldes au Grand-Duché. Contrairement à mercredi, où les clients s’étaient plutôt montrés timides par rapport à de premiers achats, c’était toute autre chose pour ce premier week-end où, crise sanitaire oblige, quelques files d’attente étaient visibles devant de grandes enseignes de la capitale, contraintes de ne pas pouvoir accueillir plus de monde en même temps.

Dans un contexte particulier lié au Covid-19, «on est surtout venu faire les magasins en ville pour se changer les idées», nous a indiqué un groupe d’amis. «On est là pour s’occuper et acheter des beaux trucs si on tombe sur de bonnes affaires. On a déjà trouvé de bons prix et on ne venait pas forcément aux soldes les autres années. On n’a pas dû attendre très longtemps devant les magasins, on est juste là pour se faire plaisir».

«L’ambiance est cool dans le centre-ville, donc ça va», soulignent quatre autres amies chargées de paquets. «C’est un peu dérangeant avec le masque, mais on s’y fait, à force. On a aussi pris l’habitude de faire la file devant les magasins quand il y a du monde à l’intérieur. Après, on va aller à la Cloche d’Or et on s’attend à voir beaucoup plus de monde», expliquent-elles.

«Dans le centre-ville, c’est top pour respirer en plein air, alors que dans les surfaces commerciales, il fait plus chaud. On trouve déjà de grosses réductions à 50% et tout se passe bien. On sent qu’il y a plus de stocks à liquider et donc plus de bonnes affaires potentielles».