Salaire minimum «déconnecté» des réalités

Le salaire social minimum augmentera de 2,8% au 1er janvier prochain, a annoncé vendredi, le Premier ministre, Xavier Bettel. Le salaire minimum non qualifié atteindra 2 200 euros brut mensuels, 2 642 euros brut pour le salaire minimum qualifié. Très rapidement, l’Union des entreprises luxembourgeoises (UEL) a fait part de sa «stupéfaction» et demande un «retrait sans délai» du projet de loi. Une telle annonce n’étant «pas soutenable dans le contexte de crise économique actuel».

Alors que le Premier ministre a évoqué le soutien «aux plus vulnérables» et «la cohésion sociale», l’UEL estime pour sa part que «toute hausse du salaire social minimum va non seulement détruire davantage d’emplois existants, mais aussi empêcher la création de nouveaux».

Un surcoût de plus de 60 millions

Les entreprises rappellent la chute «exceptionnelle» du PIB national cette année et les nombreux secteurs durement touchés, économiquement, par la crise sanitaire. Selon l’UEL, le salaire social minimum au Luxembourg a augmenté «de plus de 70% depuis 2000» et de «plus de 7%» sur les deux dernières années. Ce qui le rend «déconnecté» de la réalité, au regard du marché de l’emploi en Grande Région.

L’UEL parle même d’un «dérapage» du gouvernement et d’un «mécanisme injuste». «Une hausse de 2,8% entraînera un surcoût de plus de 60 millions d’euros pour les entreprises luxembourgeoises, sans compter l’impact sur la grille générale des salaires de notre économie». Dont 8 millions d’euros supplémentaires pour l’Horeca et 15 millions pour le commerce et les transports, secteurs intensifs en main-d’œuvre et qui pourraient encaisser là «un coup fatal», estime l’Union.

Quid de la subvention promise par le gouvernement pour accompagner la mesure? «Une maigre consolation (...) Cette augmentation renforcera encore les difficultés des moins qualifiés à trouver un emploi», répond l’UEL, qui préconise plutôt l’activation de leviers sur le coût de l’immobilier.

(nc/L'essentiel)