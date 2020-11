Son passager meurt carbonisé: un an de prison

Avec un sursis de cinq ans, un jeune homme de 26 ans résidant dans le sud du Grand-Duché, a été condamné à un an de prison, par le tribunal correctionnel d'Arlon, nous apprend L'Avenir Luxembourg, ce jeudi 12 novembre 2020. Souvenez-vous, le dimanche 14 avril 2019, un très grave accident avait eu lieu sur la route qui relie Mont-Saint-Martin, en France, à Rodange, au Luxembourg en passant par Athus, en Belgique. Les faits, tragiques, s'étaient déroulés sur le coup de 3h30 du matin, avenue de l'Europe, une route bien connue des frontaliers également appelée N830.

En publiant deux photos sur sa page Facebook, le lundi 15 avril 2019, le Centre d'incendie et de secours (CISP) avait indiqué que le véhicule était en feu et retourné sur son toit lorsque les secours luxembourgeois, belges et français étaient arrivés sur les lieux de l'accident. Des équipes de Pétange, Esch-sur-Alzette, Aubange, Arlon et Longwy avaient été mobilisées pour l'occasion. Plus de 18 mois après les faits, L'Avenir Luxembourg révèle que le conducteur et son passager, 23 ans et lui aussi originaire du sud du Luxembourg, «avaient fait la tournée de trois bars en buvant beaucoup de bières et de shots de tequila».

Ces fortes quantités d'alcool, couplées à une vitesse excessive, ont provoqué le décès du passager et de graves brûlures pour le conducteur. Ce dernier avait réussi à s'extraire du véhicule avant qu'il n'explose non loin du Pôle européen de développement (PED). Ce jeune homme avait ensuite été emmené dans un centre de grands brulés. Selon le jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Arlon, celui qui était également le conducteur du véhicule «s'est endormi dans une ligne droite qui ne présentait aucun danger», avant de percuter de plein fouet une barrière établie le long de la N830.

(fl/L'essentiel )