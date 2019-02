La «super Lune» illumine le ciel luxembourgeois

Elle était annoncée et elle était bien là! Au Luxembourg et dans les régions limitrophes, la super Lune s'est imposée avec beaucoup de grâce ce mardi en fin d'après-midi au fur et à mesure que la nuit tombait.

Cette super Lune se caractérise visuellement par une pleine lune qui nous apparaît légèrement plus grande (7%) et plus lumineuse (+30%) qu'à l'accoutumée.

Et comme le ciel était bien dégagée en ce début de soirée, les amateurs d'astronomie étaient dans de bonnes conditions pour observer l'astre lunaire et nous envoyer de nombreuses photos.

(fl/L'essentiel)