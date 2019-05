Le Grand-​​Duc Jean était l'âme du Luxembourg

29 novembre 1942. Le Luxembourg est occupé depuis le 10 mai 1940 par les nazis. La famille grand-ducale est en exil à Londres, après des pérégrinations de la France aux Canada, en passant par le Portugal et les États-Unis. Régulièrement, la Grande-Duchesse Charlotte s'adresse, grâce à la BBC, à la population luxembourgeoise, pour l'encourager. Pour son fils, le Prince héritier Jean, pas question non plus de rester les bras croisés en attendant la Libération. Le futur souverain, né le 5 janvier 1921, s'engage comme volontaire dans le régiment des Irish Guards de l'armée britannique. Formé au Royal Military College de Sandhurst, il est nommé sous-lieutenant des Irish Guards, le 28 juillet 1943, puis lieutenant, le 3 mars 1944.

De nombreuses décorations



Jean était détenteur de nombreuses médailles militaires pour sa participation à la Seconde Guerre mondiale, dont la Médaille militaire, la plus haute distinction luxembourgeoise, décernée par son fils. Docteur honoris causa de plusieurs universités, dont celles de Strasbourg et de Laval, au Québec, le Grand-Duc Jean avait été décoré à de très nombreuses reprises. Sa biographie fournie par la Cour énumère quelque 70 distinctions et décorations en tous genres, obtenues au Luxembourg et dans les pays voisins, mais aussi au Japon, au Mexique, en Tunisie...

Le 11 juin 1944, il débarque avec les forces alliées à Bayeux, sur les côtes françaises, puis participe à la libération de Caen, en Normandie, Bruxelles, puis, naturellement, Luxembourg, le 10 septembre 1944. Après trois jours au pays, il repart au combat jusqu'à la fin de la guerre. L'aura extraordinaire du Grand-Duc Jean, son statut de père de la Nation, commence sans doute à naître à ce moment-là, dans les combats pour libérer l'Europe. Ses exploits militaires lui vaudront de nouveaux grades par la suite. Nommé colonel du régiment des Irish Guards par la reine Élisabeth II, le 21 août 1984, il devient général honoraire de l'armée britannique, le 17 mars 1995.

Vague d'émotion

Après la guerre, et avant de monter sur le trône du Luxembourg, il épouse la Princesse Joséphine-Charlotte de Belgique, qui lui donnera cinq enfants, dont l’actuel souverain, Henri, né le 16 avril 1955. Il prend la succession de sa mère, la Grande-Duchesse Charlotte, le 9 avril 1953. Commencent alors 36 années d’un règne au cours duquel le Grand-Duc Jean ne commettra aucun faux pas. Le chef de l’État reste politiquement neutre, au-dessus des partis politiques et incarne l’âme du Luxembourg. Européen convaincu, il appuie la construction européenne et le Luxembourg continue d’y jouer un rôle important.

Le 7 octobre 2000, il abdique en faveur de son fils, l'actuel Grand-Duc Henri. Il part alors vivre au château de Fischbach, avec son épouse. Celle-ci, sa compagne d’un demi-siècle, s’éteint le 10 janvier 2005. Ses apparitions, ensuite, sont toujours très remarquées, et très appréciées. La vague d'émotion suscitée par son décès, le 23 avril, laisse deviner à quel point son peuple l'appréciait, et continuera à l'apprécier.

