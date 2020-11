Mal utiliser un antibiotique peut provoquer la mort

«Rhume? Grippe? Ne gaspillez pas votre énergie avec des antibiotiques!». La ministre de la Santé, Paulette Lenert, et le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider, mettent en garde ce mercredi les résidents contre une «utilisation inadaptée» des antibiotiques, dans le cadre de la semaine mondiale de l'OMS (du 18 au 25 novembre) sur ce thème.

En effet, utiliser un antibiotique contre un virus favorise l’apparition de bactéries résistantes chez l'homme et l'animal, et présente un risque mortel. Chaque année au Luxembourg, 19 personnes atteintes d'infections à bactéries résistantes perdent la vie, selon les travaux publiés par l’OCDE en 2018. En Europe, le nombre de décès humains est estimé à plus de 33 000 par an.

Pour rappel, les antiobiotiques ne doivent être utilisés que contre les maladies provoquées par les bactéries. «Préserver aujourd’hui, et ensemble, l’efficacité des antibiotiques, c’est permettre à chacun de nous d’en bénéficier le jour où ils seront vraiment nécessaires!», souligne Paulette Lenert. «Sans antibiotiques efficaces, il n’y aura plus la possibilité de faire des prothèses de hanche, des transplantations d’organes, des chimiothérapies face au cancer, plus moyen de sauver les enfants nés prématurément ou les personnes se retrouvant en soins intensifs, à cause d’une infection bactérienne grave».

À noter qu'un appel est aussi lancé en ce sens aux personnels de soins et de santé, aux pharmaciens, aux vétérinaires, aux agriculteurs et aux propriétaires d’animaux de compagnie. En outre, le gouvernement va lancer une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux, à partir de ce mercredi.

(ol/L'essentiel)