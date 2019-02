Les ventes de tabac ont augmenté en 2018

Les ventes de tabac continuent à augmenter au Luxembourg, où le prix des cigarettes augmente moins que dans les pays voisins. Selon des chiffres publiés ce vendredi par le ministre DP des Finances, Pierre Gramegna, il s'est vendu un peu plus de 3 milliards de cigarettes au Grand-Duché en 2018, contre 2,8 milliards en 2017, soit une hausse de 5,86%. Les ventes de tabac à rouler ont elles grimpé de 2,47%, passant de 3,608 tonnes à 3,697 tonnes.

Le ministre des Finances était interrogé par le député socialiste Mars Di Bartolomeo, qui s'interrogeait sur l'évolution du prix du tabac. Ainsi, en France, le tarif du paquet de cigarettes a augmenté de 9% en mars 2018. En réponse, selon les chiffres produits par Pierre Gramegna, le prix est nettement plus stable que chez les voisins. Ainsi, en moyenne, le paquet de 20 cigarettes coûte 4,20 euros au Grand-Duché, autant qu'en 2016. En France, le paquet coûtait 6,30 euros en 2016 et affiche 7,60 euros aujourd'hui.

La différence de prix s'accentue aussi. Aujourd'hui, un paquet coûte 80,95% plus cher en France qu'au Luxembourg. En 2010, la différence était de 59,38%. L'écart avec l'Allemagne est de 7,86%, avec la Belgique, 30,95%. Sur le tabac à rouler, les prix français (320 euros le kilo) sont quasiment trois fois plus élevés que les tarifs luxembourgeois (104 euros le kilo). Interrogé sur la politique en matière de lutte contre le tabagisme, le ministre des Finances se borne à citer le programme de gouvernement, qui stipule qu'il «sera veillé à un respect strict des interdictions légales existantes».

Il n'évoque donc pas une éventuelle augmentation des prix du tabac. En 2017, le tabac devait rapporter 550 millions d'euros de recettes fiscales à l'état, sans compter la TVA, pour du tabac fumé à plus de 80%, à l'étranger. Le tabac cause autour d'un millier de décès chaque année au Luxembourg.

«La hausse du prix, c'est pour quand?»

Cette hausse des ventes est «une mauvaise nouvelle, car la cigarette est un fléau pour la santé. La cigarette tue un de ses utilisateurs sur deux», peste Maiti Lommel, tabacologue à la Fondation cancer. Celle-ci continue à militer fermement pour une hausse du prix du tabac. «C'est très important. Une hausse de 10% du prix entraîne une baisse de 5% de la consommation, surtout chez les jeunes. C'est un moyen de les dissuader de commencer».

D'autant qu'avec les salaires élevés et les tarifs bas, les cigarettes du Luxembourg sont les plus abordables d'Europe, calcule la Fondation cancer. «D'autres pays ont eu le courage d'augmenter leurs prix, si on ne fait pas pareil on détruit leurs efforts». Qui plus est, le Plan cancer prévoit une hausse de la fiscalité sur le tabac. «On se demande "c'est pour quand?" parce qu'il y a urgence. La dernière loi antitabac n'a pas porté ses fruits, la consommation ne baisse plus depuis quelques années».

