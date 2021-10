Corinne Cahen a soudainement 40 ans de plus

Grâce aux simulateurs de vieillesse, les jeunes peuvent se faire une idée de ce que ressentent les personnes âgées dans certaines situations. Des protections auditives simulent la perte d'audition liée à l'âge, des lunettes spéciales restreignent le champ de vision, des poids aux poignets et aux chevilles et des gants sans doigts rendent la mobilité et la motricité plus difficiles.

La ministre DP de la Famille Corinne Cahen a fait l'expérience directe de ce que c'est que d'avoir 40 ans de plus. Après avoir enfilé le costume «Age Man», elle a traversé la ville de Luxembourg, en compagnie d'Alain Brever, du Centre de compétence gérontologique (GERO). «Lorsque j'ai acheté un croissant à la boulangerie, j'ai réalisé à quel point il est difficile pour les personnes âgées de sortir l'argent de leur porte-monnaie», explique Corinne Cahen. La ministre a ensuite pris le tramway pour retourner à la gare.

«Chacun d'entre nous peut avoir un handicap demain, souligne-t-elle. Nous devons tous continuer à travailler pour rendre notre monde plus accessible à tous. Corinne Cahen ajoute que nous devons tous être plus patients avec les personnes qui entendent et voient moins bien, ne peuvent pas marcher aussi vite ou ont simplement besoin de plus de temps.

(sw/L'essentiel)