Les vendanges attendues en avance cette année

Les vendanges vont commencer en avance sur la date habituelle au Luxembourg, comme en France. «Les vignerons comptent commencer début septembre», confirme Robert Ley, directeur de l'Institut viti-vinicole de Remich, à L'essentiel. Pour plus de précisions, il faudra suivre la météo de près. «Cela dépend des conditions climatiques. Est-ce que l'on aura un peu de pluie? Cela avancera alors plus vite», explique Robert Ley, qui table sur «à peu près» la même avance que les collègues français.

De son côté, Josy Gloden, président des Domaines Vinsmoselle, voit aussi la récolte arriver rapidement. «On sera sûrement en avance. Mes prévisions personnelles tablent sur un début de vendanges autour du 10 septembre». Ce qui correspond à une avance d'une quinzaine de jours par rapport aux débuts habituels des vendanges sur les bords de la Moselle. «Le printemps a été bien chaud» et ensoleillé, «les fleurs de raisin avaient aussi deux semaines d'avance». Et la météo plus maussade de ces derniers jours ne devrait pas modifier la situation.

«Un bon millésime»

En France, certains vignobles attaquent avec quatre semaines d'avance, et les vendanges ont commencé le 12 août dans certains secteurs de la Bourgogne. «On ne commence pas aussi tôt. C'est dû à la pluie que nous n'avons pas eue au Luxembourg, qui fait avancer le raisin plus vite», précise Josy Gloden. L'avance était prévisible, d'après Robert Ley. «On le savait tôt, depuis le début de la floraison. On sait que quand le raisin fleurit il faut compter 90 jours jusqu'aux vendanges. Les conditions climatiques étaient favorables». D'autant qu'un tel calendrier n'est pas inédit. «Ce n'est pas la première fois. Avant, on commençait après le 15 septembre, ces dernières années c'était plutôt au début du mois».

Les vignerons luxembourgeois espèrent désormais un peu de pluie. «Nous en avons besoin, surtout pour les jeunes vignes, pour que le raisin ait plus de jus. Et de toute façon, il faut un peu d'eau pour toute la nature», espère le patron des Domaines Vinsmoselle. L'idéal serait «2-3 jours de pluie de suite, toute la journée». Robert Ley confirme que «la pluie est attendue avec impatience» en cette fin de mois d'août. La baisse des températures elle ne changera pas la donne. «Le sucre est produit, on attend qu'il voyage dans le raisin».

Reste à connaître la qualité du millésime 2020. Elle dépend de la météo dans la dernière ligne droite avant les vendanges. «Si on continue comme ça, et s'il fait sec pour les vendanges, on aura un cru de qualité. Le raisin aura moins de moisissures, sera en bonne santé, ce qui donne une meilleure qualité», explique Josy Gloden. Pour Robert Ley, «les conditions sont très favorables pour avoir une très bonne récolte. Mais beaucoup de choses peuvent encore arriver. Il peut y avoir des orages, beaucoup de pluies ininterrompues. Mais on aura un bon millésime. S'il y a un peu de pluie, la vigne avancera plus vite. Puis pendant les vendanges, un temps sec et pas trop chaud ce sera beaucoup plus agréable».

(jw/L'essentiel)