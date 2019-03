L’Hôpital Princesse Marie-​​Astrid devrait disparaître

«L’Hôpital Princesse Marie-Astrid (HPMA) à Niederkorn, comme on le connaît aujourd’hui, va disparaître. Il devra être rasé à cause de la présence de grandes quantités d’amiante», a annoncé lundi le Dr Hansjörg Reimer, directeur général du CHEM (Centre hospitalier Emile Mayrisch).

Les travaux de désamiantage pourront débuter quand les trois sites du CHEM (Niederkorn, Esch-sur-Alzette et Dudelange) seront rapatriés vers le nouveau Südspidol, qui doit voir le jour près du rond-point Raemerich. Cela devrait avoir lieu «fin 2024-début 2025», estime Hansjörg Reimer. Les travaux n’ont pas encore été budgétisés, le projet en étant au stade des réflexions.

Un site avec une crèche, maison de retraite...

En revanche, le CHEM a déjà une proposition pour les autorités differdangeoises concernant l’utilisation du site. En plus de la maison médicale déjà envisagée, le CHEM y verrait bien «un centre de médecine environnementale. Le site pourrait accueillir une IRM, un scanner, un labo. Et autour, on pourrait imaginer une crèche, une maison de retraite…», détaille Hansjörg Reimer.

Il revient aussi sur les changements récents, comme la fermeture partielle des urgences à Niederkorn. «La nouvelle loi hospitalière nous impose le transfert de certains services d’un site à un autre et la centralisation des urgences sur un site. Esch était le plus approprié, mais Niederkorn continue à prendre en charge les patients non programmés, entre 7 et 21h».

(L'essentiel/Séverine Goffin)