Le «Tattoo Cover», l'art au service d'une nouvelle vie

Chez adiktink, voilà sept ans que la technique du recouvrement de tatouage, ou cover, est devenue réalité. Aujourd'hui, le salon installé dans la capitale et à Soleuvre compte même trois tatoueurs capables de répondre aux attentes. «Le cover, c'est environ un quart de notre clientèle», estime à la louche, David Papel, le gérant. Dans le salon, le principe est le même que pour un tatouage classique, le client s'exprime, les professionnels le conseillent et laissent du temps pour la réflexion. «Plus de la moitié des gens qui nous demandent partent du principe que tout est possible, mais ce n'est pas vrai, explique M. Papel. On ne peut pas couvrir un vieux tatouage avec un portrait, par exemple».

Le cover est une tendance qui pèse, donc, et les raisons sont multiples. Certains clients regrettent le nom d'un(e) ex ou un dessin «underground» devenu indésirable avec le temps. «Nous recevons beaucoup de filles qui avaient fait un tribal en bas du dos, et qui veulent le recouvrir». Parfois c'est un tatouage «bon marché» et de mauvaise qualité qu'il est devenu préférable de remplacer. L'idée est alors de jouer sur l'image, le contraste, quitte à proposer quelque chose de totalement différent.

Un petit tribal devenu geisha sur tout le dos

«Je me souviens d'un jeune homme, routier, qui avait un tribal sur les bras, les épaules et la poitrine, on a tout recouvert, ça a pris des heures. Et puis une dame, un peu plus âgée, venue simplement pour un petit motif au-dessus des fesses et qui est repartie avec une geisha sur tout le dos. La partie plus foncée du kimono s'intégrait dans l'ancien dessin, et le reste avait un côté très féminin», raconte David Papel.

La technique permet aussi aux tatoueurs d'exprimer leur art, même s'il est parfois délicat de repasser sur le travail d'un confrère. Le cover est aussi un peu plus cher qu'un tatouage normal, «car il y a plus de travail». Chez adiktink par exemple, un tatouage de 4h peut coûter 400 euros, comptez 500 euros pour un cover de la même durée.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)