«Friends» réinventé à la sauce luxembourgeoise

Chandler, Monica, Rachel et Joey remplacés par Xavier Bettel, le Grand-Duc Henri, Jean Asselborn ou encore Jean-Claude Juncker. Une vidéo remplaçant les acteurs de Friends par des personnalités luxembourgeoises et les vues de New York par des panoramas de Luxembourg tourne sur les réseaux sociaux, publiée ce mercredi sur YouTube. Le tout sur fond de «I'll be there for you», la chanson du générique de la série.

Outre nos personnalités de premier plan, la vidéo fait quelques références, parfois grinçantes, à l'histoire récente du Grand-Duché. On y aperçoit ainsi Antoine Deltour, le lanceur d'alerte des LuxLeaks à son arrivée au tribunal. Le fameux «merde alors» d'Asselborn à Salvini, les simagrées de Juncker avec Tsipras et Orban, le mariage de Xavier Bettel ou encore la conférence de presse de Boris Johnson sans Boris Johnson font aussi partie des moments choisis.

Le tout sur fond de portrait de nos Luxembourgeois, tout sourire et avec leurs noms écrits à la manière de ceux des acteurs de «Friends».

(L'essentiel)