Une alerte sur la qualité de l’eau à Erpeldange

Un problème de qualité bactériologique de l’eau du robinet a été signalé mardi à Erpeldange-sur-Sûre. Diverses analyses ont montré des niveaux de bactéries non conformes à la consommation humaine, a indiqué la commune. Cela concerne toute la localité d'Ingeldorf ainsi que la rue Laduno, la rue Beim Dreieck et la Porte des Ardennes à Erpeldange.

Les autorités recommandent de ne pas boire l’eau sans l’avoir au préalable fait bouillir pendant dix minutes. De plus, il est déconseillé de laver les légumes et les fruits avec l’eau du robinet. Les services de la commune ont indiqué collaborer avec les instances étatiques pour rétablir la situation au plus vite.

(L'essentiel)