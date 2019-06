Des nuages rares dans le ciel luxembourgeois

Peut-être les avez-vous observés, vous aussi? Le 21 juin dernier, vers 23h et donc au coucher du soleil, le ciel luxembourgeois a pris de jolies formes et couleurs. «Une nappe nuageuse bleuâtre et grisâtre, avec des structures filamenteuses et ondulées», précise MeteoLux dans une description quasi poétique. Ce phénomène aurait surtout concerné le nord du Grand-Duché et «d’autres pays de l’Europe Centrale».

On vous épargne la description détaillée technique et scientifique, mais ces nuages «noctulescents» sont seulement visibles pendant l’été, «dans les latitudes moyennes et hautes quand le soleil se trouve quelques degrés en dessous de l’horizon (généralement entre 6° et 16°), illuminant les couches supérieures de l’atmosphère terrestre», précise MeteoLux. Observés pour la première fois en 1885, ces nuages rares qui forment des vagues dans le ciel «sont composés de cristaux de glace».

