L'État apporte son soutien au secteur agricole

L'agriculture et la production alimentaire étant considérés comme «secteurs prioritaires», le gouvernement a mis en place, ces derniers jours et semaines, une série de mesures pour aider le secteur agricole à faire face à la crise du coronavirus.

Afin d'éviter les goulots d'étranglement financiers dans les exploitations agricoles, le ministère de l'Agriculture a, selon un communiqué, versé près de 25 millions d'euros au titre de la politique agricole commune (PAC) de l'UE au début de la crise. De plus, il y est mentionné que de nombreuses entreprises ont également profité du pacte de stabilité pour l'ensemble de l'économie luxembourgeoise, afin de couvrir leurs frais de fonctionnement. Les petites exploitations agricoles auraient ainsi bénéficié d'une aide immédiate de 5 000 euros et les plus grandes de subventions remboursables allant jusqu'à 500 000 euros.

«Un pilier essentiel»

En outre, les travailleurs agricoles peuvent poursuivre leur activité dans la mesure où ils respectent les règles d'hygiène et de sécurité. Le travail dans les champs et les vignes et les soins aux animaux sont tout aussi autorisés que les déplacements chez les clients. Le nouveau site «JobSwitch» a été mis en place pour faciliter aux agriculteurs la recherche de travailleurs saisonniers. Par ailleurs, les exploitants qui adhèrent à la plateforme de vente en ligne «Letzshop» n'auront pas à payer la cotisation annuelle de 500 euros.

Le ministre de l'Agriculture, Romain Schneider, souligne que «les agriculteurs et tous les professionnels du secteur représentent un pilier essentiel et indispensable de la chaîne alimentaire, qui est vitale pour l'ensemble de la population».

(sw/L'essentiel)