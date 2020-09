Après son délit de fuite, il veut frapper les policiers

Nuit compliquée pour des policiers luxembourgeois. Il était un peu plus de minuit quand un accident survenu à Tandel leur a été signalé, dans la nuit de mardi à mercredi. Une voiture avait percuté un feu tricolore et un lampadaire, rue de Vianden, avant de s'écraser quelques mètres plus loin contre un mur.

Une fois sur place, les agents ont constaté que le conducteur, qui n'a pas été blessé, venait d'échapper, à grande vitesse, à un contrôle de police. Visiblement en état d'ébriété avancée, l'individu a été conduit au poste pour un test d'alcoolémie. C'est là que les choses ont commencé à se corser. Embarqué dans la voiture de police, il a commencé à s'énerver et à filmer les agents, qui ont dû le calmer, rapporte ce mercredi la police grand-ducale.

Une fois au poste, il s'est montré de plus en plus agressif et a menacé de mort les agents. Puis il a tenté de frapper un des policiers au visage. Il a alors fallu l'immobiliser, ce qui n'a pas été facile. Son test d'alcoolémie s'est avéré largement positif et son permis de conduire lui a été retiré. Pour couronner le tout, il avait environ 40 grammes de haschisch et une forte somme d'argent liquide sur lui, qui lui ont été confisqués.

Le parquet a ordonné une perquisition à son domicile et un procès-verbal répertoriant l'ensemble de ses infractions a été dressé.

(jw/L'essentiel)