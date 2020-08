Les jeunes sur smartphone, les seniors sur tablette

On le sait, le Luxembourg fait partie des pays du monde où l'accès à Internet est le plus répandu. Une étude du Statec, menée en 2019 auprès de 1 500 personnes et dont les résultats ont été publiés ce jeudi, montre que cet accès, s'il est généralisé chez les plus jeunes, est aussi important chez les personnes plus âgées.

Peu d'apprentissage en ligne... en 2019



L'étude relève que l'apprentissage en ligne était limité en 2019, avec seulement 12% des 16-24 ans qui ont suivi un cours en ligne, et 35% qui ont communiqué avec des enseignants ou étudiants via des portails en ligne. Des chiffres qui devraient considérablement augmenter pour 2020, covid oblige. Une prochaine étude doit faire le point sur l'impact de la pandémie dans ce domaine, promet le Statec.

Ainsi, explique le Statec, «il reste 3% de réfractaires à Internet parmi les 16 à 74 ans». Cette proportion de non-surfers grimpe à 13% dans la tranche d'âge la plus élevée de l'étude, 65-74 ans. Parmi les plus jeunes, de 16 à 24 ans, 99% utilisent Internet à des fins privées «chaque jour ou presque». Chez les 25-54 ans, la proportion est de 95%. Cette utilisation quotidienne tombe à 76% chez les 55-64 ans, et à 71% chez les 65-74 ans. Les seniors utilisent tout de même beaucoup Internet, mais moins souvent. 84% des 54-74 ans interrogés avaient surfé dans les trois mois précédant l'étude.

Le smartphone plébiscité par les jeunes

Le mode de connexion varie aussi avec l'âge. Dans l'ensemble, 86% des résidents se connectent, en dehors du domicile et du travail, à l'aide d'un smartphone, 30% avec un ordinateur portable et 28% avec une tablette, plusieurs modes de connexion étant possibles. Le Statec note que l'utilisation du smartphone, plébiscité par les plus jeunes, tend à diminuer avec l'âge, quand la tablette est plus utilisée par les internautes âgés. D'ailleurs, seuls 6% des 16-24 ans sont déconnectés en dehors du domicile et du travail, contre 33% des 65-74 ans.

Aller sur Internet c'est bien, mais pour y faire quoi? 90% des 16-24 ans écoutent de la musique en ligne, 87% vont sur les réseaux sociaux, 87% y utilisent des messageries instantanées, 82% envoient des mails et 69% téléphonent via Internet. Les 65-74 ans, eux, préfèrent envoyer des mails (77%), suivre des sites d'actualité (67%), effectuer des transactions bancaires (60%). Les messageries instantanées suivent avec 53% d'utilisateurs.

Ces messageries sont d'ailleurs plus populaires auprès des femmes que des hommes (78% contre 73%). Elles sont aussi plus nombreuses à être sur les réseaux sociaux (68% contre 62%) et à faire des recherches en ligne sur la santé (65% contre 56%). À l'inverse, les sites d'actualités sont plus consultés par les hommes (78% contre 71%), tout comme les services bancaires en ligne (78% contre 68%).

